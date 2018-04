"Isola dei Famosi", ricompensa deludente per Rosa e Francesca

Hanno tutti una gran voglia di arrivare alla fine e se non fosse per quel morso della fame che non li abbandona, il soggiorno all'Isola dei famosi non sarebbe niente male. Sempre più esausti i naufraghi pensano al cibo e per le sospese arriva una ricompensa tutta da mangiare. Rosa Perrotta e Francesca Cipriani alla guida di un cayuco conquistano un totem e in cambio ricevono uova, patate, mango e farina. Ma speravano di aver cioccolata e lasagne!