"Isola dei Famosi", Amaurys ritorna su Playa Dos dopo accertamenti medici

Buone notizie sull'" Isola dei Famosi ": Amaurys Perez , già decretato primo finalista ufficiale del reality, è tornato. Dopo aver effettuato alcuni accertamenti medici, in seguito ad un malore, il cubano è stato riportato col barchino su Playa Dos. Alessia Mancini, felicissima gli corre subito incontro e gli butta le braccia al collo: "Sono stato un incosciente", dice lui: "L’isola 1 Perez -10"

Uno dopo l’altro anche gli altri naufraghi abbracciano Amaurys che prova a raccontare la brutta disavventura e poi aggiunge: “Sono stato incosciente a tirare così la corda, solo 50 grammi di riso al giorno...".



Tutti lo trovano bene e con il viso riposato: "Certo" dice lui: "Mi hanno fatto flebo ovunque", poi aggiunge: "Si possono fare le cose ma con moderazione, non fare il macho latino. Adesso stare in acqua tutto il giorno me lo posso scordare. L’isola 1 Perez -10”.



Alessia è felicissima: "Sentivo tanto la sua mancanza", dice. Anche Jonathan dice la sua: "La famiglia dell'Isola si è ricongiunta e tutto si è concluso nei migliore dei modi".