"Isola dei Famosi", Alessia tira fuori le unghie: "Combatto come una guerriera"

All'"Isola dei Famosi" è tempo di bilanci. Dopo l'undicesima puntata che ha visto Jonathan e Alessia in nomination e Amaurys primo finalista, i naufraghi discutono sulle scelte. Alessia è molto sicura di sé e non si arrende: "Non mi piace essere una spettatrice, non sono una che combatte dall'alto della torre, combatto a cavallo insieme ai miei guerrieri se ci sono e da sola se non c'è nessuno". Insomma, Jonathan è avvisato.