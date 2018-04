"Isola dei Famosi": il riscatto di Nino, da "debuttante" a vincitore

"Dopo la morte di Andrea, in quel momento storico lì ero un po' sottosopra, perché la mia vita stava andando a rotoli. Credetemi, trovarmi a fare il debuttante a 60 anni non è stato per niente divertente. Non essendoci più Andrea mi sono dovuto rendere conto che avrei dovuto urlare alla gente a casa 'Signori, Gaspare c'è ancora'. Ed è questo il motivo per cui sono qua".



Motivo che deve aver dato a Nino Formicola una forza in più per sopportare ottandue giorni di fame, privazioni, temporali e discussioni, ma solo altrui. "Non ho mai discusso con nessuno, forse solo con Elena" ha detto sull'Isola Nino, proprio nell'ultima parte del programma quando ha dovuto assistere agli accesi lititgi tra Amaurys e Franco prima e tra lo stesso Perez e Jonathan.



Proprio il suo carattere equilibrato e lontano dalle polemiche gli ha permesso di creare legami forti con gran parte dei naufraghi. Da Alessia Mancini ad Amaurys ("mi dispiace sia stato eliminato, era lui il vero vincitore morale" ha detto Nino quando lo ha battuto al televoto prima dell'ultimo scontro contro Bianca), con cui ha creato un triangolo coeso e affiatato. Da Franco Terlizzi (esilaranti le loro "lezioni di cultura") che ha ritrovato in finale proprio prima del verdetto che lo ha incoronato, a Bianca e Jonathan, compagni d'avventura che ha saputo conquistare strada facendo.



La compagna Alessandra, con cui ha un legame dal 2009 e che è volata sino in Honduras per abbracciarlo, è stata poi la benzina che ha alimentato forse più di tutto il suo spirito da naufrago. "Ora che sono lontano da lei ho capito che non posso più farne a meno, che voglio trascorrere la mia vita al suo fianco" aveva detto Nino sull'Isola. E, nel corso delle puntate, è emerso anche il desiderio di suggellare il loro amore con le nozze. Nino ha provato, garbatamente, a chiedere la mano della sua compagna. Una risposta ufficiale non l'ha ricevuta ma tutto lascia presagire ad un romantico sì nei prossimi mesi.



"Voglio chiudere la mia carriera con una cosa televisiva bella", aveva detto Nino su Cayo Cochinos. L'Isola, adesso, lo ha accontentato.