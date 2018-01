"Isola dei Famosi", Eva Henger è la prima eliminata

PARTENZA CON LITIGIO - Inizia la nuova puntata con Alessia Marcuzzi che dallo studio dà il benvenuto a tutti, in compagnia di Daniele Bossari e Mara Venier. Mentre il televoto è ancora aperto, in collegamento dalla Palapa la conduttrice annuncia a tutti i concorrenti riuniti che questa sera cambierà tutto. Parlando delle nomination della prima puntata, inizia un litigio tra Eva Henger e Francesco Monte. L'attrice, nominata dal Mejor della settimana, è arrabbiata e accusa Francesco di alcuni comportamenti avvenuti durante le giornate trascorse prima dell'inizio del reality. Più precisamente di aver fumato marijuana. Alessia chiede a Eva perché queste accuse sono arrivate solo ora, dopo essere stata nominata. Se la Henger afferma di averne parlato tutta la settimana, Stefano dice che si era recato nella villa (dove erano chiusi i naufraghi prima dell'inizio dell'Isola) senza che nessuno avesse fatto alcuna rimostranza. A chiudere il discorso interviene Alessia che commenta: "Questa cosa io non la sapevo e non mi interessa: per me l’Isola è iniziata lunedì. Sono contro l’utilizzo di droghe, ma parlarne ora mi sembra ingiusto". Ma non finisce qui: Eva accusa apertamente Francesco di aver spinto gli altri concorrenti a votare per Marco, parlandone male. Tutti però negano...



PROVA RICOMPENSA - E' il momento della prova ricompensa e il premio è un piatto di lasagne. Le due squadre devono recuperare le bandiere e riportarle sulla spiaggia. Nonostante la prova venga annullata per irregolarità da entrambe le parti, non verrà ripetuta: la ricompensa viene data a tutti.



NUOVO CONCORRENTE - Viene presentato al pubblico il nuovo concorrente: Simone Barbato. Dovrà vivere nella giungla, rubare cose ai Pejor senza farsi scoprire dagli altri. In caso di fallimento, andrà in nomination.



I DUE NOMINATI - Arriva il momento cruciale dei due nominati della settimana. Prima viene chiamata in privato Eva, a cui viene fatto vedere un videomessaggio della sua figlia più piccola; poi è il turno di Marco Ferri che può parlare con la sorella che è ospite in studio. Alessia comunica ai naufraghi il risultato del televoto: Eva Henger è la prima eliminata di questa edizione.



LA PROVA - Sulla spiaggia tutto pronto per la prova per decidere chi sarà il Mejor e il Pejor: quest'ultimo rimarrà con i compagni scelti sull'isola meno ospitale e non potrà prendere parte alla prova per vincere il fuoco. I naufraghi dovranno raccogliere il maggior numero di cocchi possibili in caduta da un muro, utilizzando solo il cestino e senza le mani. Tra le donne Alessia risulta la migliore con 44 punti, mentre Cecilia arriva ultima con solo 4 punti. Dopo la manche degli uomini, Alessia Mancini è la Mejor mentre si sfidano in uno spareggio Craig e Cecilia: è lei la Pejor della settimana. Dopo aver decretato i capitani delle due squadre si iniziano a formare i gruppi: ogni concorrente scelto ne sceglierà a sua volta un altro. Con Alessia ci saranno Bianca, Nadia, Amaurys, Giucas, Gaspare, Franco, Craig. Con Cecilia invece Francesco, Filippo, Marco, Paola, Rosa, Jonathan e Francesca.



MOMENTO NOMINATION - Prima di iniziare con le nomination si parla del carattere di Alessia, mal sopportato da tutti i naufraghi. Poi è il momento di scoprire il secondo nuovo arrivo in Honduras: è Elena Morali e per questa settimana sarà fra i Mejor. Mentre Elena e Alessia sono immuni, prendono in via le nomination. Il primo a votare è Amaurys, che sceglie Filippo. Poi Bianca e Nadia scelgono Rosa. Franco, Giucas e Gaspare fanno il nome di Francesca e Craig quello con Cecilia. Francesca vota Franco, che non l'ha scelta per portarla con lui sull'isola dei Mejor e ha preferito Craig. Tocca ai Mejor: Paola, Filippo, Rosa, Francesco e Marco, Jonathan nominano Nadia, Cecilia, invece, sceglie Franco. La Mejor, Alessia, sceglie il suo nome da aggiungere alle due più votate: è Nadia. Con lei vanno al televoto Francesca e Rosa.