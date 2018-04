"Isola dei Famosi", Bianca e Nino sentono la mancanza di Alessia

"Ho più premura di riprendermi la mia vita che è rimasta in sospeso, piuttosto che fermarmi tra i sospesi, scelgo di tornare a casa" aveva detto la Mancini al momento della sconfitta nell'ultimo televoto, quando ha dovuto decidere se lasciare del tutto l'Isola o tentare di ritornare in gioco. La sua scelta ha però scontentato Nino e Bianca che, con Amaurys, avevano creato un gruppo coeso.



"Sono felicissima di finire questa esperienza con queste persone, avrei voluto con me anche Alessia, è ovvio. Lei è stata un personaggio e una donna con la 'd' maiuscola in tutto e per tutto" ha detto la Atzei, raccontando il suo pensiero sulla showgirl.



Dello stesso tenore è Nino, che non nasconde il suo disappunto ma è contento di come sia andata la sua Isola. "L'eliminazione di Alessia mi spiace molto. Noi volevamo arrivare in fondo insieme. Non proprio in finale, ma in fondo. E ci siamo riusciti". Poi a Jonathan, che gli chiede se si aspettasse che rimanesse lui dopo l'ultima nomination, Nino risponde: "Sincero? No, pensavo rimanesse Alessia".