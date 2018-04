10 aprile 2018 13:51 "Isola dei Famosi": Alessia e Rosa dicono addio alla finalissima Jonathan e Francesca in nomination: la finale si disputerà lunedì 16 aprile in prima serata su Canale 5

Semifinale ricca di emozioni e sorprese all'Isola dei famosi. Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola vanno dritti alla finalissima che si disputerà lunedì 16 aprile in prima serata su Canale 5. Alessia viene eliminata e Jonathan, insieme a Francesca Cipriani, finisce in nomination. I naufraghi lasciano definitivamente l'Honduras alla volta dell’Italia. I giochi sono, quasi, fatti.

TUTTI CONTRO JONATHAN - I naufraghi sono molto duri con Jonathan: dapprima molto vicino a Marco, poi a Bianca, il suo modo di fare gli procura molte critiche, soprattutto da Alessia. "Arrivati a questo punto è chiaro che i più deboli attaccano i più forti per cercare di arrivare in finale e raggiungere il loro obiettivo. Tutte le critiche che ho ricevuto in questi giorni per me non significano niente, anche perché non me le hanno mai dette in faccia", si difende lui. Interviene quindi Mara Venier: "Nella vita è meglio dire le cose, non minacciarle!". E Alessia ribadisce: "Io non ho voglia di discutere con una persona che nega l'evidenza!". Anche Amaurys attacca Jonathan e lo accusa di non averlo accolto bene quando è tornato sull'Isola dopo un controllo medico. "Io vorrei che finisse qui, non voglio più avere a che fare con queste accuse" dice invece Jonathan al televoto con Alessia.

ROSA CONTRO ALESSIA - Alessia non è mai stata simpatica a Elena, Rosa e infine a Jonathan. La sua determinazione e forza di volontà è stata spesso considerata arroganza. Rosa rincara quindi la dose e attacca: "Io non faccio più il tuo gioco: sei falsa e ipocrita, travestita da buonista" la accusa. Alessia però si difende: "Ho sempre detto in faccia quello che pensavo, non ho mai tramato dietro le spalle".

LA SFIDA - Alessia e Jonathan si sfidano in spiaggia: i due naufraghi vengono legati a una corda elastica e devono correre e prendere più totem possibili e posizionarli dietro di loro. Tre minuti per recuperarne il più possibile. Stefano chiede a Bianca, Amaurys e Nino di schierarsi: i due uomini scelgono Alessia mentre la cantante sceglie Jonathan. Alessia ce la mette tutta e vince la sfida.

AMAURYS INCONTRA IL FRATELLO E PIANGE - Amaurys esce dalla Palapa per raggiungere la spiaggia e incontra a sorpresa il fratello Antonio, che non vede da quattro anni. Dopo una serie di indizi sulla sabbia trova una bandiera, un sigaro cubano, delle cartoline e una pergamena. Il naufrago si emoziona ma scoppia in lacrime quando all'improvviso vede il fratello. Sono lacrime, abbracci e tanta emozione. I due non si lasciano un attimo, nuotano insieme e fanno commuovere anche in studio. Mara Venier in primis. "Scusate, grazie per questo regalo" dice Amaurys in lacrime. "Sono legatissimi e Amaurys è davvero riconoscente verso il fratello" dice dallo studio la compagna del naufrago.

BIANCA SI DIFENDE DAGLI ATTACCHI - Bianca Atzei è stata più volte presa di mira dagli altri naufraghi che l'hanno spesso accusata di essere incoerente, così la cantante prova a difendersi. Non senza lacrime. "In questo gioco ho preso tutto con pesantezza, lo ammetto" dice la cantante. Alessia le chiede: "Lascia stare il tuo modo di essere, perché non prendi mai una posizione?". Mara Venier sottolinea: "Pensavi di fortificarti facendo questa esperienza, ma io ti vedo ancora debole. Devi ascoltare te stessa". Così dallo studio interviene la mamma della Atzei e la difende: "Sei forte, lascia alle spalle tutto e vai avanti, basta stare male" le urla.

I NAUFRAGHI ALLO SPECCHIO - I naufraghi si riflettono allo specchio per la prima volta dopo tre mesi. Alessia Mancini ha perso tre chili, Jonathan si spaventa: "Sono scioccato". Nino la prende con filosofia: "Sembro un misto tra Roberto Vecchioni e me". Amaurys ha perso più chili di tutti: 23. Bianca ottiene il record, ha mantenuto lo stesso peso. Rosa riconosce di non aver perso tanti chili. Dulcis in fundo tocca a Francesca. Che ha perso solo tre chili e si specchia con i tacchi.

ALESSIA VIENE ELIMINATA - Alessia viene eliminata al televoto. E Jonathan è quindi salvo. La Mancini commenta: "Sono contenta di non essermi mai risparmiata in questa Isola. Sono contenta di esser arrivata fino a qui, so di aver già vinto nella vita". Alessia decide di non sfidare le "sospese" Rosa e Francesca e quindi accetta la decisione del pubblico. Si apre quindi un nuovo televoto lampo da cui uscirà una sola finalista tra Rosa e Francesca. Chi vincerà accederà però alla finale andando direttamente al televoto con il nominato del gruppo a fine puntata. Francesca rientra in gioco. E sfida quindi Jonathan.