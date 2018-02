"Isola dei famosi", Bianca Atzei rivela: "Non mi piacciono gli uomini muscolosi e con gli addominali"

Sull'Isola dei famosi dopo alcuni giorni dolorosi, Bianca sembra più rilassata e serena. Dopo aver sfoggiato il suo fiisico conturbante stretto in un bikini che lascia poco all'immaginazione soprattutto sul lato B, ha parlato di uomini con Franco."Non mi piacciono quelli muscolosi e con gli addominali", dice la cantante. Indicando Marco, Franco commenta: "A me quegli uomini non sanno di niente". Bianca lo asseconda: "Preferisco l’uomo con un po' di pancetta, non depilato".