"Isola dei famosi", Raz non è più solo contro tutti: arriva Paola Barale

Mentre si avvicina la quinta diretta dell' Isola dei Famosi , che si annuncia ricca di colpi di scena, a Cayo Cochinos si comincia a parlare di nomination. Raz Degan continua il suo isolamento, ma "guadagna" sostenitori tra Nancy Coppola e Eva Grimaldi. In studio intanto, oltre a Ceccherini, Alessia Marcuzzi accoglierà Paola Barale , che "scende in campo" per il suo ex compagno....

Tra le altre sorprese della serata ci sarà l'arrivo sull'Isola di Imma Battaglia, attivista e politica, storica leader del movimento LGBT italiano, oltre che cara amica di Eva Grimaldi. Anche questa settimana scopriremo, con Stefano Bettarini in collegamento in diretta dall’Honduras, chi sarà il nuovo leader. Proseguiranno poi le prove che saranno sottoposte al "comitato scientifico" dell’Isola, per cercare di conquistare il passaggio all’Isola della Caccia.



Intanto, mentre Raz Degan prosegue imperterrito il suo isolamento dal resto del gruppo, tra i naufraghi si delineano fazioni e opinioni differenti, che alimentano sussurri e intime confessioni sulle prossime nomination. Nancy Coppola ed Eva Grimaldi prendono le distanze dal comportamento dei naufraghi verso Raz Degan. Eva parla del temperamento un po’ troppo acceso che Simone ha mostrato negli ultimi giorni: secondo lei ha sbagliato ad accanirsi contro Raz e sia lei sia Nancy danno la colpa del suo "broncio" al suo dimagrimento e alla fame. In quanto alle persone da nominare le due donne sono indecise “fra due persone” – Simone o Moreno, bisbiglia Eva – e la showgirl concorda con Nancy nel voler dare a Raz un’altra possibilità.



Anche Giulia e Simone parlano di nomination, ma da un altro punto di vista: entrambi hanno le loro motivazioni per nominare Raz, che ha avuto modo di comportarsi così perché, secondo Simone, “certe persone gli hanno permesso di farlo”, mentre Giulia aggiunge che l’israeliano manca di umiltà.



In difesa del modello israeliano dallo studio di Alessia Marcuzzi torna all'attacco Paola Barale: "Ok mi avete convinta...Domani sera vado in studio a chiacchierare un po' con Raz...ci vediamo là". Con questo messaggio su Instagram la conduttrice fa sapere che durante la quinta puntata del reality in studio ci sarà anche lei a sostenere il suo ex Raz Degan. Già nelle scorse settimane si era espressa a favore dell'ex compagno, sottolineando la sua vicinanza al modello israeliano e coniando anche l'hashtag #iostoconraz.