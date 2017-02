"Isola dei famosi", prova ricompensa: "Che bello essere egoisti!"

Una nuova e inaspettata prova ricompensa per i naufraghi sull' Isola dei Famosi . Si tratta della prova delle scatole, che mette a dura prova l'istinto egoistico di tutti. Evoluti e non evoluti scoprono di aver fatto la stessa scelta, ovvero pensare ai propri interessi e che entrambe le "fazioni" hanno ottenuto comunque 4 ricompense. Essere egoisti quindi... paga.

Evoluti

Sull’Isola dei Metalli compare un misterioso foglio con un messaggio. Uno di loro, a scelta, dovrà raggiungere a nuoto la zattera ancorata al largo su cui si trova una cassa. Lì troverà le istruzioni per poter guadagnare alcune ricompense. È Simone Susinna il prescelto. Le istruzioni sono le seguenti: nella cassa ci sono 8 scatole: 4 sono vuote, mentre le restanti contengono un panino farcito, una bottiglietta di acquavite, un chilo di farina e un vasetto di marmellata. Il gruppo degli Evoluti ha due possibilità: essere generosi e prendere solo 3 scatole al buio, regalando anche ai naufraghi sull’altra isola le stesse scatole da loro scelte, o tenere tutto per loro senza concedere nulla a nessuno. Simone si rituffa in acqua, raggiunge i compagni per spiegare loro la situazione e in un attimo si scaldano gli animi: Samantha de Grenet sostiene che non sia necessario fare sempre i buonisti, Giulia le ricorda che il giorno prima gli altri sono stati generosi regalando loro due pugni di pasta. Anche a Eva Grimaldi piacerebbe dividere… “E se sono tutte vuote?” si chiede Malena.