"Isola dei famosi", Malena confessa: "Moreno è troppo geloso"

Secondo Eva e Nancy, Moreno si è preso una bella cotta per lei ma il sentimento non sembra essere ricambiato: "Fuori dall'Isola una persona così attaccata, vicino a me, resiste dieci minuti. Amo avere i miei spazi, non mi piacciono i rapporti ossessivi".



"Con il lavoro che faccio capisco che sia difficile trovare una persona, proprio per questo al momento non la cerco - continua -. Perché poi vivi anche diversamente il tuo lavoro... poi quando arriverà la persona giusta si vedrà! Non c'è fretta". Dopo la prova ricompensa, però, i due naufraghi si rincontrano e scappa anche un fugace bacio sulle labbra.