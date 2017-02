"Isola dei famosi", l'eliminato è Giacomo Urtis

Quarto appuntamento con l' Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio, come ogni settimana, l’opinionista Vladimir Luxuria. In collegamento dall’Honduras l’inviato Stefano Bettarini. Alessia dà il via al filmato di quanto accaduto in settimana e annuncia le novità: l'Isola del Fuoco si chiude, chi si evolverà andrà sull’Isola delle Terre, gli altri resteranno sull’Isola dei Metalli.

Il rapporto tra Raz e Massimo

Tra i due è pace fatta. Samantha però è scettica: “A me 'sti siparietti mi hanno stufato", dice e afferma di non essere la sola ad essere stanca: "Sono l’unica che lo dice in faccia”. Ceccherini non ci sta e risponde: “Ma che vuoi? Fai la nomination allora”. Alessia invita anche gli altri a parlare e Giulia ammette: “Massimo prende sempre mezza puntata”. Il toscano la zittisce così: “Sei gelosa?“.



Alessia interpella Raz

Secondo lui Massimo questa settimana ha imparato molto, mentre altri pensano solo alla telecamera: “Vedevo che alcuni più di altri vogliono fare gli eroi davanti alle telecamere. Sanno perfettamente a chi parlo”. Luxuria chiede un bacino a Raz e si complimenta con Massimo per il rapporto ritrovato con l’ex modello.











E' la volta di Giacomo

Alessia chiama in causa Giacomo e gli ricorda ciò che ha detto in settimana con Massimo sugli altri concorrenti, in particolare su Giulio e Samantha per essersi messi d’accordo nel nominarlo e su Eva perché la considera un po’ falsa. La Grimaldi attacca: “E’ un altro siparietto di Ceccherini”.



Tocca a Moreno

Nella scorsa puntata Degan aveva detto al rapper che non diventerà mai un uomo. In settimana, poi i due si sono avvicinati, quasi come padre e figlio. Luxuria punzecchia Moreno: “Come mai l’hai nominato e ti sei avvicinato? Strategia?”. Moreno dice di no



Raz superstar

Alessia dice che Raz è amato da tutti e piace, poi legge un post di Paola Barale che ne elogia la capacità di mostrarsi per quello che è e conia l'hashtag #iostoconraz augurandogli lunga vita sull'Isola.