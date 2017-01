25 gennaio 2017 10:34 "Isola dei Famosi", Dayane Mello e Andrea Marcaccini si presentano Ecco le video-interviste dei nuovi concorrenti del reality, al via su Canale 5 dal 30 gennaio

Manca pochissimo all'Isola dei Famosi, al via il 30 gennaio su Canale 5 con Alessia Marcuzzi. I naufraghi sono pronti per la nuova avventura. C'è chi non vede l'ora di tuffarsi nella natura, come la modella Dayane Mello, e chi invece si prepara a saltare i pasti e soffrire la fame come l'imprenditore social Andrea Marcaccini. Guarda le interviste pre-partenza dei due concorrenti, che si confessano prima di sbarcare in Honduras.

"Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati 1 di 15 Facebook Facebook "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 2 di 15 Instagram Instagram "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 3 di 15 Instagram Instagram "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 4 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 5 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 6 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 7 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 8 di 15 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 9 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 10 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 11 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 12 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 13 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 14 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... 15 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa "Isola dei famosi 2017", le foto ufficiali dei partecipanti già annunciati Il cast della nuova edizione del reality si va svelando poco alla volta... leggi dopo slideshow ingrandisci

DAYANE MELLO: "LA NATURA E' IL MIO ELEMENTO" - "Volevo vivere un'avventura, per questo ho accettato" dichiara la modella Dayane Mello, che a casa lascia la sua bimba Sofia. "La cosa che mi fa piacere è che mi vedrà totalmente a contatto con la natura. Penso che mi troverò a mio agio tra gli alberi e il mare, sono il mio elemento naturale". La mancanza di cibo non sarà un problema per lei perché "da piccola ho sofferto la fame, ma la vivevo come una cosa normale. Dopo tanto tempo senza mangiare può darsi che il carattere cambi, ma proverò a concentrarmi su altro".