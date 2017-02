"Isola dei Famosi", Dayane contro tutti: "Non è vero che non faccio nulla"

Dopo essere andata in nomination, sull'Isola dei famosi, Dayane si è sfogata per gli attacchi subiti. La modella non ci sta e dice che "non è vero che non ho fatto nulla", puntando il dito contro chi ha fatto il proprio gruppetto: Malena, Samantha, Nancy. Tra i Primitivi ritornati a Cayo Paloma, Eva, dopo aver minacciato il ritiro, sembra rigenerata: "Mo’ ti piego io Isola, come si deve".