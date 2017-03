"Isola dei famosi": chi uscirà tra Samantha, Giulio e Malena?

Anche questa settimana, l’eliminato che lascerà la Palapa raggiungerà l’Isola Primitiva dove, se accetterà di continuare la sua permanenza in Honduras al livello zero dell’evoluzione, proverà a restare in gara per conquistare un posto nella finalissima, convivendo insieme a Moreno e Eva Grimaldi. L’Isola dell’Homo Sapiens non è più la stessa: gli equilibri tra i naufraghi, dopo l’ultima puntata, si sono completamente sgretolati e non esiste più un gruppo che lotta insieme per il raggiungimento della finale.

Da una parte restano Samantha e Giulio, entrambi in nomination, accusati di aver manipolato le decisioni del gruppo; dall’altra c’è Raz a cui si sono avvicinati i restanti naufraghi, in particolare Simone. Se Malena si è completamente staccata da Samantha e Giulio, nonostante i chiarimenti con la De Grenet in seguito alla nomination della scorsa puntata, Nancy sceglie di proseguire il suo gioco in una posizione mediana, equidistante dalle due “coppie” isolane.



Tra una frecciatina e l’altra, al gruppo dei sei viene recapitato un messaggio: Simone Susinna e Nancy Coppola hanno quindici minuti di tempo per raggiungere il Totem della Tentazione sulla sommità dell’isola. Senza farselo ripetere due volte, i due cominciano a correre, avventurandosi tra la vegetazione; in poco tempo raggiungono una cesta con un altro messaggio che li avvisa della presenza di un invitante pollo arrosto con patate. Entrambi hanno la possibilità di mangiarselo tutto, con calma, senza però portarselo via, oppure rinunciarvi e far sì che all’accampamento vengano consegnati sei piccoli tramezzini da spartirsi con gli altri. La scelta sembra fin troppo semplice: senza alcuna remora, Simone e Nancy si avventano sul pollo, increduli e felici. Ogni boccone lo dedicano alla memoria delle vecchie ricompense che secondo Nancy non sono state spartite adeguatamente. “Mi dispiace solo per Milena” afferma la cantante, mentre Simone le chiede perché proprio Malena fosse così turbata poco prima. “Siamo in una posizione delicata” risponde Nancy, riferendosi a lei e all’amica e al loro trovarsi in mezzo tra i diversi gruppetti formatisi nelle ultime settimane. “Per me non c’è più il gruppo” conclude invece Simone. Il sorriso dei due naufraghi, tornati a pancia piena, viene subito notato da Samantha.



Nancy spiega così la dinamica della prova: “Ho preferito pensare a me per una volta”. Samantha non condivide assolutamente la scelta, a differenza di Raz che è contento per loro e, anzi, decide di omaggiare anche Malena, rimasta a bocca asciutta, donandole un pesce. Mentre Malena si gode il suo pasto vicino all’amica, la quale commenta sotto voce i musi lunghi di Giulio e Samantha, quest’ultima si chiede come sia possibile che gli unici due cattivi rimasti sull’isola siano proprio loro due. “Forse siamo davvero cattivi?” si chiede il regista.