"Isola dei famosi", acqua sui naufraghi ormai in guerra con Raz Degan

All'Isola dei famosi il clima è sempre più infuocato. Nonostante piova. L'acqua sui naufraghi ha una influenza negativa, tanto che si scagliano tutti contro Raz Degan. Lo redarguiscono infatti per non aver preso parte alla prova ricompensa. "Per me era più importante mantenere il fuoco, così possiamo mangiare, che andare a fare una prova ricompensa", si giustifica l'attore. Ma non basta.