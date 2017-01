Simona Ventura: "Ho toccato il fondo e mi sono rialzata"

"Ho toccato il fondo e mi sono rialzata". E' una guerriera Simona Ventura e come sottolinea Mara Venier ha "sette vite come i gatti". Dimagrita, sorridente, la naufraga più famosa dell'11esima edizione dell' Isola dei Famosi è apparsa in studio in splendida forma. Supersimo ha parlato dell'esperienza "più bella della vita", dei compagni di viaggio e incalzata da Alfonso Signorini anche della sua vita privata.

Ha perso al televoto con Jonas Berami prima e Stefano Orfei dopo, ma la Ventura dopo un momento di sconforto, come racconta lei stessa ad Alessia Marcuzzi che la accoglie con un lungo abbraccio, ha trovato il coraggio di ripartire: "Ho vissuto la disperazione pura, sono tornata a quando ero ragazzina, chiusa in camera da sola, per paura di soffrire. Poi è scattata la Simona Ventura che non voleva tornare a quella emozione e un passo alla volta mi sono detta 'non posso mollare'. L'Isola mi ha insegnato il coraggio di ripartire. Con la mia partecipazione ho voluto dire addio per sempre a questo programma che ho molto amato dall'altra parte della barricata. E' la chiusura di una storia bellissima ora guardo avanti".

Per niente rancorosa, su Berami sottolinea: "Bisogna dare atto a Jonas di aver scritto una pagina di questo reality". In finale vorrebbe Paola Caruso: "E' stata una bella scoperta". Ma c'è anche spazio per la vita privata, così per la prima volta Simona parla del suo rapporto con l'ex marito Stefano Bettarini e la polemica innescata sulle pagine di Chi: "In tutti questi anni non ho mai attaccato il padre dei miei figli, ho rispetto e affetto incondizionato. Così non è stato dall'altra parte. L'odio è un ponte, odio e amore sono due facce della stessa medaglia. Auguro a lui di andare avanti come ho fatto io. Possiamo essere bravi genitori".