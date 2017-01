Isola dei Famosi, pesciolini e lumache per tutti e Simona fa il fuoco

“Pazzesco! Sembra di stare al supermercato del pesce!”, esclama Simoan. Soddisfatta, torna alla capanna. Avvicinandosi alla sua base, sente un rumore strano nel fogliame. “Ho scoperto che non sono sola su quest’isola, secondo me c’è un animale stranissimo”, dice la conduttrice. Pur non sapendo di cosa si tratti, la Ventura non si lascia spaventare più di tanto e si mette a cucinare, anche se con qualche difficoltà: non è semplice far stare la pentola in equilibrio sul fuoco.



Intanto a Playa Uva Paola è convinta che i pesciolini siano un regalo dal cielo, opera di suo padre che la aiuta e si prende cura di lei. La pesca continua e riescono a prendere anche pesci più grossi. Marco si commuove e tutti esultano euforici. Ci sarà abbastanza cibo per tutti, sia a pranzo che a cena! Il risveglio al mattino è stato duro per tutti perché la notte è stata più fredda del solito. Gianluca, Marco, Alessia, Paola e Andrea sono i primi a svegliarsi. La Caruso saluta i compagni ad uno ad uno con un bacio. Marco però rimane impassibile e risponde con un “Ciao” distante. Alessia nota la reazione del compagno e ridacchia dicendogli: “Inizio a guardarti e mi viene da ridere! Basta, non c’è bisogno neanche di parlare” e lui sorride: “Si infatti, brava...".



Giacobbe si alza e, mentre si lava i denti, Paola gli racconta di aver sognato i suoi genitori, si emoziona e dice di aver passato una delle notti più belle dall’inizio della sua avventura sull’isola. In confessionale spiega che, anche se le manca molto, sente che suo padre le sta sempre vicina: “Lui mi protegge, perché mi dà la forza per andare ogni giorno avanti, sempre col sorriso. Papà mi protegge, ma non dalla cattiveria degli altri”. Si sente incompresa e rifiutata dal gruppo, ma non tutti la snobbano, anzi, c’è chi ha imparato a conoscerla e ad apprezzare la sua personalità.



Uno di questi è Gianluca, il quale spiega che Paola gli sta molto simpatica: “È una donna un po’ strana, io la prendo sempre sullo scherzo, a me fa un po’ ridere ma magari a qualcun altro la prende un po’ più sul serio e quindi si arrabbia di più”. “Con chi vogliamo litigare oggi? Fai la brava oggi?“, dice alla Bonas in tono scherzoso. ”Io non voglio litigare con nessuno, sono gli altri che vogliono litigare con me!“, risponde lei. I due continuano a parlare ma, a un tratto la Bonas si accorge che qualcosa di strano sta accadendo sulla riva. E come per un colpo di scena ecco migliaia di pesciolini saltare a pelo dell'acqua. Giornata miracolosa!



E a Playa Uva si parla anche di nomination e della volgarità dei modi di dire e fare di Paola: “Non puoi dire frasi denigratorie, né provenienti dall’ignoranza stessa che è parte di te”, dice Marco. Secondo Mercedesz ha un modo di parlare da scaricatore di porto. Alessia sostiene che la Bonas dia fastidio al gruppo e quindi spera che esca lei al posto di Stefano. È ora di preparare il pranzo. Tutti si danno da fare e Alessia mette un po’ di pressione a Paola, che si era presa l’impegno di cucinare il riso: “Bisogna darci un dentro!”. Lei risponde: “Ma io ci sto dando dentro, ma non mi mettete ansia!”. “No, tu ci metti ansia!”, risponde la Reato. Anche Mercedesz la prende un po’ in giro dicendole di non mettersi a imitare Simona. Paola, offesa, si alza e si allontana; entra nella capanna e solleva una coperta… Nascosta lì sotto c’è una tarantola enorme! Si spaventa, però dice di voler bene agli animali: “Ho capito che io vi amo, però mi fate prendere certi colpi”…



Nel frattempo Alessia assaggia il riso e trovandolo insipido aggiunge, di nascosto, dell’acqua salata canticchiando la colonna sonora di Mission Impossible. Paola torna dalla capanna e non si accorge di niente. Poco dopo ripartono le polemiche sul cibo e sulla distribuzione del riso. Cristian spiega in confessionale che non ne può più di lei, che ha sempre da ridire su cose inutili. Il gruppo sembra aver raggiunto il limite di sopportazione…