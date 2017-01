Isola dei Famosi, Pamela Prati: "Naufrago per sfidare le mie paure"

"Non ho bisogno di farmi pubblicità, è un momento della vita in cui sento l'esigenza di mettermi alla prova" ha raccontato "Ho voglia di mettere a nudo una Pamela più intima, quella che pochi conoscono. Mi piacerebbe riuscire a raccontare la mia storia, le difficoltà della mia infanzia".



Tanti concorrenti sono spaventati soprattutto dalle privazioni in fatto di cibo, ma non lei: "Sono brava in cucina, so inventarmi un piatto con niente. Non sono una mangiona e oltretutto la dieta dei naufraghi, riso bianco e pesce, assomiglia alla mia. Invece temo molto il buio e il freddo".



Sull'Isola si parla anche dello sbarco - finora non confemrato - anche di Simona Ventura "la conosco bene e la stimo", la Bonas di Avanti un altro Paola Caruso e la trans Efe Bal. La rivalità femminile però non la preoccupa: "Non mi vedrete mai tirare i capelli, questo lo posso garantire. Mi ritengo una donna con una certa educazione, non una ragazzetta. Non ho paura del confronto con una ragazza giovane e bella, ne ho sempre avute attorno. Perché un bel quadro per brillare ha bisogno di una bella cornice...". Con un inizio così ne vedremo delle belle a Cayo Cochinos...