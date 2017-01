"L'Isola dei Famosi", Mercedesz Henger perde la prova e crolla in lacrime

15 aprile 2016 "LʼIsola dei Famosi", Mercedesz Henger perde la prova e crolla in lacrime Dopo aver perso la possibilità di mangiare le lasagne, la ragazza si arrende allo sconforto e con Paola Caruso sono ancora frizioni

A "L'Isola dei Famosi" la prova ricompensa, che mette in palio una teglia di lasagne, crea nuove tensioni e Mercedesz Henger, nella squadra perdente, è sopraffatta dallo sconforto. La ragazza scoppia in lacrime, mentre Paola Caruso finisce nel mirino. La Bonas non vuole cedere agli sconfitti nemmeno un po' di pasta, né rinunciare alla sua razione di cibo a Playa Uva. Un atteggiamento che proprio non va giù a Mercedesz e Gracia De Torres.

La prova ricompensa crea nuove frizioni tra i naufraghi. La squadra nera composta da Jonas Berami. Andrea Preti, Cristian Galella, Marco Carta e Paola Caruso, vince la teglia di lasagne dopo una dura prova di resistenza che tra i bianchi il solo Giacobbe Fragomeni ha cercato di portare fino in fondo con una prova da vero guerriero.

La generosità del pugile non basta di fronte alla corazzata dei neri che si godono la loro lasagna, mentre i bianchi devono tornare immediatamente a Playa Uva.

Mercedesz crolla. La Henger ha un momento di sconforto e scoppia in lacrime: "E' la terza volta che perdo. Non ce la faccio più". "Abbiamo la cosa più importante: ci vogliamo bene e questo vale di più di ogni pezzo di lasagna”, cerca di consolarla Gracia, mentre Gianluca Mech dice agli altri di prendere tutto meno seriamente e in confessionale si chiede se la Henger sia più dispiaciuta per aver perso o perché era veramente affamata.