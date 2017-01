"Isola dei Famosi", Paola e Giacobbe salutano tutti e si allontanano su una barca

Paola aveva lasciato Playa Dos litigando con Jonas, che l'aveva criticata per essersi portata via un cocco: "Io non ce la faccio. Questa ragazza è pazza. Non hai neanche chiesto... Prenditi tutto e vattene via". La Bonas non è certo stata zitta e ha replicato: "Ma come ti permetti? Vattene via lo dici a tua mamma". A quel punto lo spagnolo è scoppiato, arrivando quasi allo scontro fisico: "Questa viziata di m*** non si può permettere di parlare di mia madre"