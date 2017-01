18 marzo 2015 Isola dei Famosi, Rocco Siffredi: "Valerio Scanu non merita di vincere" Per molti i due naufraghi sono i favoriti per la vittoria, ma prima dovranno superare la nomination, lunedì 23 marzo la finale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:10 - Quello tra Rocco Siffredi e Valerio Scanu in nomination all'Isola dei Famosi è un vero duello. Il cantante è il nominato del gruppo, mentre il porno attore ha chiesto di andare al voto proprio con lui e Brice, leader della settimana, lo ha accontentato. "Il vero stratega è Valerio, per questo voglio batterlo", ha detto Siffredi. Intanto Cecilia, Le Donatella e Brice si godono l'ultima, spensierata, settimana prima della finale.

"Gira come il vento e si porta dietro molti discepoli, doveva soffrire una settimana da solo come me... Ha capito come arrivare in finale e vincere", accusa Rocco. La vera paura di Siffredi è che Scanu possa vincere il reality di Canale 5 che lunedì 23 marzo avrà il suo trionfatore. E non ne fa mistero, tanto che ne parla con lui: "La persona che non ho capito più di tutti sei tu, perché sei arrivato a fine percorso, hai dato di meno a livello di supporto sull'isola, dal punto di vista fisico, però sembra che cambi troppo velocemente bandiera. Come se avessi una strategia ben precisa per far entrare la gente in conflitto fra di loro. Ti sei accanito nei confronti di Alex. Tramite Cristina, muovendo le situazioni. Prima eri c**o e camicia con Rachida e poi a un tratto Rachida è impazzita".



Isola, via al totovincitore

Dal canto suo Valerio, che ha superato più volte la "prova" nomination, non sembra preoccuparsi dell'ennesima sfida. In Italia, grazie alle sue imitazioni continua a incassare simpatie, dopo Mara Venier anche Belen assicura di "adorarlo". A Siffredi risponde con calma: "Rachida è stata una grande stronza l'ultima settimana. Andrea è un cagac***o".



Ma Rocco non cambia idea: "E' facile stare tutto il giorno seduti sotto l'ombrellone e poi criticare chi si dà da fare. Hai una strategia". Così Valerio insiste: "Se stai dicendo che io ho una strategia, non è vero. Io sono semplicemente me stesso. Forse sono la persona meno adatta a fare un'esperienza del genere". "Caro Valerio, le mie idee c’è le ho ben fisse da qualche settimana, mica da ieri", interviene il porno attore.



Subito dopo Valerio, parlandone con Cecilia, ammette: "Adesso io sono in finale e se dovessi vincere sarebbe l'apoteosi della conclusione di un percorso. E' logico che tutti siamo in finale e tutti vogliamo vincere. Diversamente non fai una gara se non vuoi vincere".