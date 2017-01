"Grande Fratello Vip", è triangolo: Bosco e Valeria Marini stregati da Stefano Bettarini

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " si parla d'amore. Per le star è più difficile lasciarsi andare davanti alle telecamere. Ne sono sicure Laura Freddi ed Elenoire Casalegno . Ma c'è chi non la pensa esattamente così. Bosco e Valeria Marini in primis. Che hanno puntato la stessa persona: l'ex calciatore dal fisico statuario Stefano Bettarini . Il triangolo è servito.

"Bosco, ti potresti innamorare nella casa del Gf?", gli chiede Elenoire. La risposta non si fa attendere: "Sì, de Stefano". Ed esplode una risata generale. "Siamo della stessa idea", interviene la Marini. A quel punto lo spagnolo dà vita a uno sketch divertente in cui gioca sul triangolo amoroso.

In Cantina, invece, Asia e Andrea si scambiano le prime confidenze sdraiati l'uno affianco all'altra. "Di che segno sei?", chiede la ragazza. E quando scopre che è un "Pesci", essendo lei una Vergine, assicura che "la complicità è assoluta". Così si scopre che la giovane modella è un fan dell'ex tronista, e che durante la sua partecipazione a "Uomini e donne" gli ha anche mandato un messaggio. In giardino intanto è festa. Un Barbecue Party in cui Privilegiati e Scantinati si incontrano di nuovo. Per conoscersi meglio...