Al Grande Fratello Vip, dopo l'intesa iniziale, ora tra Lory Del Santo ed Elia Fongaro è tempo di chiarimenti. Lory si è sentita presa in giro dal modello e da Andrea Mainardi, così ha chiesto chiarimenti direttamente al modello. "Eravamo con Andrea che stava cucinando e tu l'hai criticato, dicendo che i suoi piatti erano un po' pesanti. Dopo però lui mi ha detto che avevi fatto questo appunto per prendermi in giro, non capisco perché" ha detto Lory .