10 ottobre 2018 10:00 "Grande Fratello Vip", Benedetta: "Con Osvaldo è stata una follia dʼamore" La Mazza si lascia andare e racconta la storia con il calciatore

Benedetta Mazza non ha mai amato raccontare la sua storia d'amore con Pablo Osvaldo. Ma nella Casa del "Grande Fratello Vip" apre i cassetti più segreti: per seguire il calciatore ha lasciato l'Italia e il suo lavoro di presentatrice ed è volata in Argentina: "E' una perosna che mi ha travolto, è stata una follia d'amore, non è andata bene ma in quel momento sentivo di viverla così. Per fortuna sono stata veloce nel capire la situazione e sono tornata".

"Osvaldo doveva andare a giocare in Argentina - prosegue - lo conoscevo da tre mesi ma ho deciso di seguirlo, ho buttato tutto per aria... conducevo dei programmi in Rai per i ragazzi, mi sono voluta vivere questa storia. 'Vorrei che tu venissi con me' i ha detto e io l'ho seguito. In un rapporto nessuno deve imporre, altrimenti diventa una prigione. I miei mi hanno lasciato andare, avevo 25 anni, così sono andata in Argentina ma poi non ha funzionato".