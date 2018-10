8 ottobre 2018 11:49 "Grande Fratello Vip", Valerio Merola è il secondo concorrente eliminato Nella terza puntata del reality in nomination finiscono Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo

La terza puntata del "Grande Fratello Vip" è all'insegna delle emozioni. Il secondo concorrente eliminato è Valerio Merola. Francesco Monte, che soffre ancora per la morte della madre, può riabbracciare il padre. Silvia Provvedi in lacrime ricorda la fine della storia con Fabrizio Corona. Maurizio Battista in crisi decide di rimanere in gioco dopo la visita della compagna. In nomination finiscono Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo.

"Grande Fratello Vip", le emozioni della terza puntata Da video 1 di 17 2 di 17 3 di 17 Da video 4 di 17 5 di 17 6 di 17 7 di 17 8 di 17 9 di 17 10 di 17 11 di 17 12 di 17 13 di 17 14 di 17 15 di 17 16 di 17 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

FRANCESCO MONTE IN CRISI - Ilary Blasi chiama Francesco Monte nella mistery room e lo mette di fronte alla foto della sua ex, Cecilia Rodriguez. Dopo le immagini in cui l'ex tronista si rivede in lacrime, ammette che la ex è una ferita ancora aperta: "Mi vengono in mente tante cose: la ferita è ancora aperta, ma purtroppo non si può tornare indietro nel tempo". Alfonso Signorini gli chiede se è ancora innamorato e la risposta non si fa attendere: "Non sono più innamorato. Le distrazioni mi hanno fatto andare avanti, ma non mi hanno fatto ancora accettare tutto quello che è successo, il processo è molto lungo: so che è passato un anno, ma alcuni sentimenti fanno fatica a passare". Giulia viene subito interpellata: "Io guardo il presente e il futuro. Questa è stata la loro storia, ora è un'altra cosa".

CONFRONTO TRA MEROLA, SILVESTRIN E BATTISTA - Valerio Merola passa all'attacco soprattutto contro Silvestrin e Battista. Il comico assicura: "Non mi interessa nemmeno rispondergli. Mi pare sufficiente" e Merola non si risparmia: "Battista e Silvestrin sono soci fino dall'inizio". Enrico si difende: "Ha avuto diverse cadute di stile parlando delle sue avventure erotiche con donne morte". "Dimostri di non aver capito nulla di me" dice Merola. Maurizio inveisce di nuovo contro Valerio: "Noi non siamo amici, smettila di pensarlo. Sei solo un poveraccio". S

VALERIO MEROLA ELIMINATO - I primi due vip salvi dalla nomination sono Jane Alexandre e Ivan Cattaneo. In nomination rimangono Elia Fongaro e Valerio Merola. Elia si difende: "Abbiamo avuto dei piccoli ostacoli iniziali. Non sono stato capito. Mi sembra che, nelle due settimane, siano tutto cambiato. Ho avuto bisogno di sciogliermi, ma non credo di uscire stasera". Ad essere eliminato infatti è Valerio Merola. Il Merolone commenta: "Sono contento che sia rimasto Elia: sono stato il primo a credere in lui e sono sicuro che gli andrà meglio, il gruppo è meraviglioso".

MAURIZIO IN LACRIME - Maurizio Battista da giorni non sta più bene nella casa. Gli manca tropo la sua famiglia: "Sono fragile, sento troppo il distacco dalla mia famiglia. Sento che sto perdendo del tempo: mi mancano. Proverò a resistere più che posso. In caso, poi, mi prenderò le mie responsabilità...". Arriva quindi un video e una lettera della sua compagna Alessandra. Poi entra nella casa mentre sono tutti freezzati: "Stai facendo un percorso bellissimo. Stai facendo discorsi che non mi piacciono. Tu hai tante cose da dare, puoi raccontare molte cose ai giovani. Sei una persona leale, stai portando il cuore, non l'artista, rimani, fallo per me".

PROVA SUPERATA - Per la prova settimanale Ivan, Daniela, Giulia, Elia e Walter devono passarsi del cibo, dalla bocca e in due minuti, sotto l'occhio vigile del castigatore e del fratello. Prova superata. Eleonora Giorgi questa settimana ha tirato fuori gli artigli. L'attrice ha cambiato il suo approccio e ha preso la situazione in mano, così l'organizzazione della spesa è diventata una questione di stato per lei e per alcuni componenti della Casa, Maurizio ed Enrico non hanno gradito.

LA PRIMA SETTIMANA DI LORY DEL SANTO - Per Lory Del Santo è trascorsa la prima settimana. La donna ha accettato di partecipare al reality dopo un lutto, la morte del figlio Loren: "Sono fortunata di essere arrivata in questo spazio. Sembra di stare alla fiera della vanità, non c'è superficialità ma spessore, simpatia, si può conversare tranquillamente". Quando Signorini le chiede chi sia il più vero nella Casa, la risposta non si fa attendere: "Qui si è tutti veri, è bello confrontarsi nella verità e nella non verità. Le ragioni vanno sempre ricercate".

MONTE E LA MORTE DELLA MADRE - Francesco sette anni fa ha perso la mamma, ma il dolore è ancora vivo. Si rimprovera di essere stato troppo superficiale: "Per la prima volta affronto questo dolore, non riesco a spiegare perché. Ho preso sottogamba quello che stava succedendo, mi pento di essere stato così superficiale". Un freeze lo blocca e in Casa entra il padre. Tra emozione e lacrime i due si abbracciano forte.

SILVIA E LA STORIA CON CORONA - Ilary fa vedere a Silvia Provvedi le immagini in cui l'ex Fabrizio Corona dice di non averla mai amata. "La persona che parla non è la persona con cui sono stata io, sono stata io a non volerlo più, ho rinunciato a tutti, perché credo nell'amore e nei valori che lui non ha, ho fatto una promessa e l'ho mantenuta quando è entrato in carcere, non sputo nel piatto come fa lui" e scoppia in lacrime. A Fabrizio lancia un messaggio: "Non farai più parte della mia vita, ho incontrato altre persone nella mia vita che voglio portare con me".