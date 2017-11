Grande Fratello Vip, tra Cecilia e Ignazio non solo messaggi d'amore

"Lo cercherai per parlare con lui?"

Giulia chiede a Cecilia se, quando uscirà dalla Casa, cercherà un confronto con il suo ex, Francesco Monte. “Non vorrà vedermi – dice pensierosa la Rodriguez - Ma chiamo tutti. Prendo un aereo e vado a Taranto” “Prima chiamali – le consiglia Giulia - Come sono? All'antica come mentalità? Potrebbero capirti?”. “Se non mi vogliono capire non... - dice Cecilia - Non so che voglio... Voglio chiedergli scusa per come sono andate le cose e per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me. Punto”. Intanto Cecilia e Ignazio pensano a quando usciranno dalla Casa.“Vedrai quando usciremo, ci sarà la fila, non riuscirai a camminare per la strada”, scherza la Rodriguez. “Dirai io con te non esco più”.