Grande Fratello VIP: Raffaello Tonon innamorato di Luca Onestini?

Alfonso Signorini ne ha approfittato per porre a Raffaello una domanda molto diretta, chiedendogli se l'amicizia con Onestini non nasconda per caso un sentimento più profondo. "Sono innamorato della sua purezza. Tutti nella vita prima o poi incontriamo una persona che stimiamo così tanto da sentire di non poterne fare a meno. In questo senso sì, ma non in altri" ha risposto Tonon, spiegando alcuni lati nascosti del carattere dell'amico.