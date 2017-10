Grande Fratello Vip, Marco Cartasegna e Soleil insieme nella villa di famiglia

Tgcom24 offre in anteprima gli scatti esclusivi del settimanale "Chi", pubblicati nel numero in edicola da mercoledì 18 ottobre, che provano la relazione più chiacchierata del momento e che sta infiammando il Grande Fratello Vip. Marco Cartasegna, ex tronista di "Uomini e Donne" ha portato Soleil Sorgè, in teoria ancora fidanzata con il concorrente Luca Onestini, a conoscere i suoi genitori a Gavi in Piemonte.