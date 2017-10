Grande Fratello Vip, Luca Onestini e la lettera di Soleil

Luca Onestini fin dall’inizio della sua avventura nella Casa più spiata non ha mai fatto mistero di soffrire molto la mancanza della sua fidanzata, spesso citata nei suoi discorsi. Il ragazzo era arrivato anche a costruire una piccola Soleil con una bottiglietta di plastica, pur di sentirla il più vicino possibile. L’ex tronista però non aveva nemmeno nascosto la sua delusione: tutti in Casa avevano ricevuto dei messaggi da parte dei loro fidanzati, lui nemmeno uno.



La quinta puntata, andata in onda lunedì scorso su Canale 5, è stata cruciale per fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dandogli modo di scoprire delle informazioni importanti sul conto della sua fidanzata; rivelazioni che gli hanno lasciato l’amaro in bocca e che l’hanno portato a vivere una settimana difficile all’interno delle mura di Cinecittà. Tra discussioni e momenti di sconforto, il tronista questa sera si è trovato costretto ad aprire nuovamente questo capitolo.



Si trova in confessionale quando gli viene mostrato un video che racchiude tutte le forti emozioni degli ultimi giorni: “Non credo ci sia nulla da chiarire quando lei ha chiarito con un pubblico televisivo, prima di chiarire con me”. La sua oramai ex fidanzata ha preferito non essere presente in studio, ma ha deciso di scrivergli una lettera, che si trova in magazzino e gli verrà consegnata al termine della puntata.



Ilary chiede a Luca di leggere alcuni estratti che appaiono su un monitor di fronte a lui: “Ho continuato a difendere il nostro rapporto e oggi pago la mia ingenuità. Ti è bastato poco per diffamare il mio nome e l’amore che professavi. Ad oggi non c’è stato alcun tradimento da parte mia. Per quanto mi riguarda, la nostra storia finisce qui”. Luca sembra categorico: “Mi fa sorridere quel che dice, perché chi fa queste cose non può girare a testa alta”.



La questione Soleil però non può essere archiviata prima di aver sistemato un altro tassello del puzzle; sia all’interno della Casa, sia fuori è stato mosso il dubbio che si trattasse di una montatura. I fratelli Rodriguez hanno insinuato che la separazione con Soleil fosse in realtà una mossa concordata e il popolo del web ha avuto le stesse perplessità. Per Luca è importante fare chiarezza: "Mi sembra assurdo che ci si attacchi a delle voci per darmi addosso".