Luca Onestini è stato uno dei protagonisti di questo Grande Fratello VIP, anche per i rapporti molto forti instaurati all'interno della Casa. Oltre all'amicizia fortissima nata con Raffaello Tonon, tanto da aver formato con l'opinionista un duo ribattezzato Oneston dai fan, il bel tronista è molto vicino ad Ivana Mrazova. "E' una bellissima ragazza e abbiamo un bel rapporto" dice il giovane rispondendo ad Ilary Blasi, "Non so cosa sarebbe successo se non fosse fidanzata... ma certamente il suo compagno è molto fortunato!" Sarà così? I compagni, in Casa, hanno qualche dubbio.