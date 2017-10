Grande Fratello VIP: Clery, confronto col figlio di Serena Grandi

Corinne Clery e Serena Grandi, dopo lo scontro di settimana scorsa, fanno ancora parlare di sé. Le due dive, accumunate in passato per essere state legate allo stesso uomo, Beppe Ercole (ex consorte della Grandi, poi marito di Corinne), proprio per questo motivo hanno sempre avuto confronti molto accesi, sia pubblici che privati. Durante l’ottava puntata del reality il figlio di Serena Grandi, Edoardo, entra nella Casa per chiarire una volta per tutte con la "matrigna" e chiarire una volta per tutte: “Voglio mettere il punto a una serie di situazioni che si sono protratte per tanto tempo. Voglio mettere un punto a questa storia. Spero che questo sia il presupposto per costruire delle basi per un rapporto sereno in futuro". Proprio la diva questa settimana ha scritto una lettera a Edoardo: "Spero che questo astio nel tuo cuore finisca. Devi sapere che tuo padre ti ha voluto davvero bene". I due si incontrano nel salotto della Casa del Grande Fratello: "Sono contenta che hai avuto il coraggio di venire qui" dice Corinne. Bastano poche parole, un grande abbraccio e... tutto è bene quel che finisce bene!