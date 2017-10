Grande Fratello VIP: Serena Grandi contro Corinne Clery

Serena Grandi e Corinne Clery: rivali in amore e anche all'interno del Grande Fratello VIP. Le due dive, che in comune hanno non solo la professione cinematografica ma anche un marito (Beppe Ercole, ex consorte della Grandi, poi sposo di Corinne), tornano a scontrarsi in televisione dopo alcune esternazioni della Clery nella Casa del #GFVIP. La francese, freezata, deve ascoltare le parole di Serena attraverso l'oblò della camera da letto: "lascia stare me e mio figlio, non abbiamo bisogno di te per lavorare. Non mi sono mai permessa di parlare di te qui dentro, vivi la tua vita e lasciami stare". Corinne, piccata, risponde: "sono 22 anni che parli male di me e di mio marito, ti aveva lasciato da tre anni, non è colpa mia se mi ha amato così tanto! Smettila di dire bugie su di noi." La situazione degenera e le due arrivano ad uno scontro faccia a faccia, nel senso letterale del termine.