Grande Fratello Vip, Cecilia tra lacrime e preoccupazioni

Nella Casa, Cecilia vive la sua avventura divisa a metà, da una parte è felice di poter vivere la sua storia con Ignazio e dall'altra rimane preoccupata. "Ho paura che i miei amici siano arrabbiati con me”, dice la sorella di Belen che appare pensierosa e non riesce a trattenere le lacrime. Intanto si avvicina la nona puntata del " Grande Fratello Vip " prevista per lunedì 6 novembre: chi uscirà tra i tre nominati, Aida, Corinne e Raffaello ?

Durante l'ottava puntata Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta il fidanzato Francesco dopo quattro anni di relazione, per avvicinarsi a Ignazio Moser.



“Chi si arrabbia con te per una decisione che hai preso col cuore, vuol dire che non deve stare nella tua vita”, dice Jeremias cercando di rincuorare la sorella. Ignazio sta accanto alla ragazza, le bacia la mano e le sussurra parole dolci. “Non penso di aver fatto qualcosa di sbagliato, sono sempre più convinta di questo, però vorrei parlare”, spiega l’argentina.