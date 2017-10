Grande Fratello Vip, Carmen Russo: "Con Enzo Paolo non fu un colpo di fulmine"

I concorrenti del "Grande Fratello Vip" iniziano a conoscere meglio le new entry. Veronica e Ivana chiacchierano con Carmen Russo e sono curiose di conoscere il suo passato, in particolar modo come nacque l'amore con Enzo Paolo Turchi. "Mi serviva un coreografo per il mio show e lo chiamai. Non era il mio tipo e anche lui per un mese non mi ha proprio filata, gli piacevo ma lo faceva apposta per incuriosirmi".