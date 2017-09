Grande Fratello Vip, Carla Cruz prima eliminata

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Carla Cruz, la modella che insieme a Ivana Mrazova ha varcato la Porta Rossa della Casa a sorpresa, era stata subito additata come concorrente “debole” perché poco conosciuta dagli altri VIP. Al momento delle prime nomination questa motivazione l’aveva fatta subito andare al televoto, e infatti così è stato. Dopo una settimana passata tra le mura della Casa agiata deve abbandonare il programma. Ad attenderla in studio Ilary con la busta sigillata del "Biglietto del ritorno", per scoprire se il destino le regalerà una seconda occasione per rientrare in gioco.