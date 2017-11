Grande Fratello Vip, Aida piange ma Geppy è pronto a perdonarla

Il settimanale "Spy" in edicola da venerdì 10 novembre lancia l'anticipazione di una clamoroso colpo di scena sul Grande Fratello Vip . La rivelazione riguarda Aida Yespica , che nella scorsa puntata è stata lasciata in diretta dal fidanzato, l'imprenditore Giuseppe Lama , detto "Geppy". La bella venezuelana dentro la Casa si dispera ma lui in realtà sarebbe tornato sui suoi passi: "Solo ora ho capito quanto la amo", avrebbe confidato agli amici.

Nella scorsa puntata la Yespica era stata lasciata in diretta dal fidanzato, furioso per le effusioni che lei aveva scambiato con Jeremias Rodriguez. E infatti, mentre Geppy si è pentito del gesto impulsivo nei confronti di Adia ed è pronto a perdonarla, non ha cambiato idea su Jeremias, verso il quale nutre rancore per come ha approfittato di un momento di festa per mancare di rispetto a una ragazza fidanzata.



Quindi la prossima puntata del Grande Fratello promette di avere nuovi e clamorosi sviluppi nel caso Geppy decidesse di entrare nella casa per riconquistare il suo amore.