"Grande Fratello Vip": Aida Yespica lasciata in diretta con una lettera

Sembra la "maledizione" di questa edizione del " Grande Fratello Vip ". Dopo Luca Onestini e Soleil , Cecilia Rodriguez e Francesco Monte , nel reality scoppia un'altra coppia. Aida Yespica riceve infatti una lettera dal suo fidanzato Geppi , il quale sottolinea che gli ha mancato di rispetto con Jeremias , e la lascia in diretta: "Un gesto vale più di mille parole e tu con più gesti hai mancato di rispetto a me e al nostro amore".

La conduttrice Ilary Blasi avverte infatti Aida che "ci sono state delle conseguenze fuori". E la invita ad andare nel confessionale, dove ad attendere la Yespica c'è un telefono. "Abbiamo dato questo numero al tuo fidanzato Geppi, che ha la possibilità di chiamarti", spiega Ilary. Ma il telefono non squilla: "Forse gli avete dato il numero sbagliato", chiede la showgirl venezuelana. Così non è. Il fidanzato le ha invece inviato una scatola, con un bracciale e un biglietto poche righe, in cui sottolinea di non aver digerito il rapporto speciale con Jeremias.

Aida però si difende: "Non è successo niente, non ho mancato di rispetto a nessuno. Mi dispiace ma non è così, vorrei vederlo e potergli parlare. Non c'è stato nessun bacio. Jeremias scherza".

Alfonso Signorini però le fa una domanda precisa: "Hai detto 'mi auguro di uscire stasera perché se rimango qua scoppia il casino', cosa intendevi?". La risposta non si fa attendere: "Che siamo qui da 55 giorni.. lui scherza...".