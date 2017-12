5 dicembre 2017 13:00 "Grande Fratello Vip", trionfa Daniele Bossari: "Eʼ la mia rinascita" Ilary Blasy bacia in bocca il vincitore: Luca Onestini arriva secondo, Giulia De Lellis grande esclusa

E' una finale al batticuore quella del Grande Fratello Vip. A cominciare da Giulia De Lellis che perde al televoto con Bossari e deve lasciare la Casa. Cristiano Malgioglio gioca con Alfonso Signorini ed è protagonista di un siparietto divertente nella vasca mentre i figli di Ilary Blasi irrompono a sorpresa in studio. La sfida finale è tra Daniele e Luca Onestini. A trionfare è Daniele Bossari, Ilary lo bacia in bocca: "E' la mia rinascita".

PARTE LA FINALISSIMA - Dopo la sigla con tutti i concorrenti eliminati e i finalisti coinvolti con il freeze entrano in studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini e danno vita a un ballo collettivo. Subito dopo fa il suo ingresso anche Cristiano Malgioglio, con il fustigatore e un trono in qualità di opinionista e si siede al fianco di Signorini.

TONON IN LACRIME, ONESTINI BACIA TUTTE - Raffaello Tonon è in nomination con Luca Onestini e viene chiamato in giardino dove trova un fazzoletto da tasca, con il profumo della mamma, che gli ricorda il suo primo di giorno. E sono lacrime. Poi riceve una lettera dalla mamma e l'opinionista si commuove. Luca Onestini corre in passerella trova tutte le concorrenti eliminate che cominciano a sbaciucchiarlo. Poi l'ex tronista parla del rapporto speciale con Ivana. Purtroppo la modella è impegnata: "C'è ammirazione per una ragazza che è bella dentro e fuori. Io e Ivana abbiamo un bellissimo rapporto d'amicizia. Non ho mai dimenticato che ha un ragazzo fortunato fuori, Alessandro".

I FIGLI DELLA BLASI IN STUDIO - I figli di Ilary Blasi enrtrano in studio e fanno una sorpresa alla mamma: "Per noi hai vinto tu". Alfonso Signorini chiede a Francesco Totti di entrare in studio e va a prenderlo dietro le quinte ma l'ex calciatore non entra: "Ha detto che mi aspetta in camerino". Arriva il momento del verdetto: a dover lasciare la Casa è Raffaello Tonon. Luca Onestini è finalista.

TELEVOTO EFFETTO DOMINO: IN NOMINATION AIDA E DANIELE - Ilary chiede ai finalisti chi vogliono portare in finale direttamente. Giulia sceglie Ivana, Luca fa il nome di Daniele. Aida non viene scelta e deve mandare una coppia direttamente al televoto: "Nomino Luca e Daniele". Deve andare al televoto con uno dei due e deve scegliere chi tra i due vuole mandare al televoto: sceglie Bossari e va al televoto con lui.

UNA STELLA PER BOSSARI - Daniele, appassionato di cosmo e pianeti, riceve una dedica speciale dalla compagna Filippa e la figlia Stella e un regalo molto particolare: una stella che si chiama Futura. La sorpresa è la figlia Stella e nonostante Bossari sia sotto freeze abbraccia la figlia senza sosta. "Papà ti abbiamo guardato sempre, oggi ho fatto anche un esame, credo sia andato bene", gli sussurra.

MALGIOGLIO E IL FIDANZATO PER AIDA - Anche Aida riceve una sorpresa molto speciale: un saluto dai suoi amici sparsi per il mondo. Poi va in passerella e trova Malgioglio che nei panni di Carmen Miranda e ballano "Tico Tico": "Vorrei che vincesse questa ragazza che ha sofferto molto nella sua infanzia". Poi arriva Giuseppe, il fidanzato. Sono baci e abbracci: "Sei bellissima, ti amo".

YESPICA ELIMINATA - Raffaello fa il suo ingresso trionfale in studio. Rivede con la Blasi i momenti più belli della sua avventura. Poi Signorini gli chiede se è innamorato di Luca. La risposta non si fa attendere: "Sono innamorato della sua purezza. Lo stimo per la sue caratteristiche umane. Da non poterne fare a meno. Luca è una persona che mi attira tanto". A dover abbandonare la Casa tra Aida e Daniele è la Yespica.

TUTTI CONTRO TUTTI: DANIELE E GIULIA AL TELEVOTO - I finalista vengono chiamati a fare una nomination. I più votati finiranno direttamente al televoto. Daniele vota Giulia, Giulia invece Daniele, anche Ivana fa il voto di Daniele e Luca invece vuole votare se stesso e uscire ma non può e quindi vota Giulia. In nomination vanno Daniele e Giulia. Arriva il verdetto finale tra due personaggi molto forti. Ad abbandonare definitivamente la Casa è Giulia.

MALGIOGLIO-SIGNORINI DUELLO - Signorini e Malgioglio scelti dla castigatore devono sfidarsi nelle vasche. Il premio è una serata con Joe Randagio. Tra salsicce, pasta e cioccolato la sfida finisce in parità. Tra risate e giochi.

GIULIA IN STUDIO BACIA ANDREA - Al grido di Ilary "Bimbe d'Italia unitevi" arriva in studio la grande esclusa: Giulia De Lellis. Rivive le fasi più emozionanti della sua permanenza in casa soprattutto per l'amicizia con Ivana: "Sono stata me stessa, senza maschere". Poi finalmente può riabbracciare il fidanzato Andrea Damante. Dopo un abbraccio lunghissimo.