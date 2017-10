"Grande Fratello Vip", Malgioglio in lacrime e Luca lo consola

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " si versano nuovamente lacrime. Cristiano Malgioglio ha un momento di sconforto in giardino e Luca cerca di consolarlo abbracciandolo. A far piangere ancora una volta il paroliere è il ricordo della sorella scomparsa. Intanto, nel pomeriggio, i vip prendono lezioni di massaggi da una tutor e la prima cavia sul lettino è Corinne...

Nella Casa intanto è arrivato un nuovo Comunicato: ​"Cari Vip, lunedì avete scoperto un nuovo ambiente della Casa la Flower Power SPA. Oggi imparerete tutto sulla nobile arte dei massaggi, grazie all'aiuto di una tutor inviata dal Grande fratello. Seguite i suoi consigli, apprendete il più possibile da lei perché presto avrete a che fare con i primi clienti!". A stendersi sul lettino per prima c'è Corinne, che mostra un corpo molto tonico...



Il Grande Fratello ha diviso gli inquilini della Casa in due gruppi. Il gruppo A formato da: Corinne Cléry, Jeremias Rodriguez, Ivana Mrazova, Veronica Angeloni, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini e Daniele Bossari.

Il gruppo B fromato da: Ignazio Moser, Giulia De Lellis, Carmen Russo, Raffaello Tonon, Cecilia Rodriguez, Aida Yespica e Lorenzo Flaherty. Ad insegnare loro ci sarà Teresa.

Il Gruppo A è il primo ad apprendere le basi per lavorare all'interno della SPA. La fortunata "cavia" è Corinne Cléry che si gode un lungo massaggio e qualche apprezzamento positivo da Malgioglio sulle sue belle gambe...