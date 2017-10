Grande Fratello Vip, la crisi di Jeremias: "Non voglio più restare"

E' in crisi e non lo nasconde. Jeremias Rodriguez questa settimana è in nomination al "Grande Fratello Vip" con Veronica e in questi giorni è molto pensieroso. "Non ho più voglia di scherzare", commenta. Sicuramente è sotto pressione, anche se giura di non essere preoccupato per il televoto, ma anzi di essersi "stufato del gioco". La sorella Cecilia cerca di consolarlo, ma desolazione è tanta.