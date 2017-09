"Grande Fratello Vip", Giulia a Cecilia: "Sto antipatica al tuo fidanzato"

Nella Casa " Grande Fratello Vip " riemergono vecchi rancori. A parlarne, in giardino, sono le dirette interessate. Senza fare giri di parole Giulia De Lellis dice a Cecilia Rodriguez di essere convinta che lei abbia dei pregiudizi nei suoi confronti: "Sto antipatica al tuo fidanzato, questo lo so. Spero di conoscerti meglio e di farti cambiare idea".

Francesco Monte, compagno di Cecilia, è infatti un ex tronista. E conosce bene sia Andrea Damante sia Giulia De Lellis che si sono innamorati proprio a "Uomini e Donne". Giulia è la prima a tirare fuori l'argomento e Cecilia cerca di sdrammatizzare: "So che ci sono stati dei problemi per una serata, Francesco aveva chiamato Andrea e lui lo ha rimbalzato al suo agente... non si fa così anche perché prima che diventasse famoso il mio fidanzato lo ha aiutato molto, con tanti consigli".

La De Lellis però chiarisce: "Noi non possiamo decidere da soli, abbiamo un agente. Spero di chiarirmi con te e con lui". E la Rodriguez le tende la mano: "Certo, sono cose vecchie, qui ci conosceremo meglio".