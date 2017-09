Grande Fratello Vip, eliminata Serena Grandi

INIZIO - Ilary Blasi apre la puntata serale ricordando che c'è ancora tempo per votare. Poi si collega per i saluti con la Casa e i Vip. La conduttrice manda in onda un filmato che spiega come i due gruppi hanno affrontato la settimana.



SORPRESA - Nel Limbo arriva Ricky Tognazzi per una sorpresa alla moglie Simona Izzo. Alla regista viene fatta ascoltare la voce del marito e poi si precipita alla passerella ma trova solo un grande cuore e un megafono. I due gruppi vengono riuniti nella Casa ricca. Qui Simona può avvicinarsi a Ricky Tognazzi, ma all'inizio solo da dietro una serranda. Poi finalmente si incontrano e si scambiano alcuni baci.



LA CENA DI VENERDI' - Venerdì sera c'è stata una festa che ha permesso ai concorrenti di conoscersi meglio, ma che ha fatto sorgere anche i primi screzi. Tutti i Vip vengono riuniti in salotto per assistere a un video della serata in questione. Si parla della lite tra Malgioglio e Jeremias. Il primo si è sentito attaccato senza motivo mentre il secondo sostiene di aver detto la verità per mostrarsi senza veli e senza nascondersi. Dopo la cena Jeremias e Marco hanno attaccato Simona Izzo. Signorini interviene dallo studio accusando Predolin di essere un burattinaio e di lanciare il sasso, nascondendo la mano.



CHIUSO IL TELEVOTO - Dopo aver chiuso il televoto, viene chiamato in confessionale Lorenzo Flaherty, che parla della sua settimana nella Casa. Il primo nominato riceve in regalo un video del figlio di due anni. Tocca poi a Serena Grandi che viene sorpresa da una video-dedica del figlio Edoardo.



IL VERDETTO - Ilary chiede a Cristiano e Simona di entrare in confessionale per prendere una busta con il nome dell'eliminato: dovranno leggere il verdetto in salotto, davanti a tutti i concorrenti. Serena Grandi è l'eliminata della terza puntata. Dopo aver salutato i compagni abbandona la Casa. Continua invece l'avventura per Lorenzo, premiato dal pubblico.



LA SFIDA - I Vip, tramite una votazione, hanno eletto i coinquilini preferiti. Marco Predolin è quello dagli abitanti di Tristopoli, mentre Gianluca Impastato è quello dagli Agiati. I due si sfidano al gioco "Lecca la parola" per eleggere l’unico capitano: bendati, dovranno indovinare alcune parole su una lastra, solamente leccandole. Marco vince e si aggiudica il titolo di Capitano, mentre Impastato ammette: "Non sono bravo con la lingua".



SERENA GRANDI IN STUDIO - Standing ovation per Serena Grandi, arrivata in studio. L'attrice rivela: "E' stata una seduta psicoanalitica. Sono una persona semplice". Viene eliminata definitivamente ma ammette di essere contenta di tornare a casa.