"Grande Fratello Vip": giochi, chiacchiere e massaggi per Jeremias e Tonon

"Mi auguro che tu resti qui, Jeremias ". Raffaello Tonon ha cambiato idea sul giovane Rodriguez . Quando era entrato nella Casa del " Grande Fratello Vip " aveva dichiarato apertamente di nutrire una certa "paura" nei suoi confronti. Ma in una settimana tutto è cambiato. I due si sono parlati e chiariti, e dopo un confronto in giardino hanno ammesso di apprezzarsi a vicenda. Ora passano molto tempo insieme, tra giochi e massaggi...

Jeremias si offre di massaggiare la schiena dolorante di Raffaello e lo invita a fare attività sportiva con lui.

Rodriguez ha molta ansia in vista della puntata di lunedì 23 ottobre in cui è in nomination con Veronica Angeloni e vorrebbe andare in Confessionale a sfogarsi un po'. Ammette, però, che la situazione ancora lo stranisce: "Entrare lì dentro e non vedere con chi parli è strano. Se ci rimango venti minuti poi mi sciolgo... però sono impacciato!".