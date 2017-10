"Grande Fratello Vip", Luca e Veronica si chiariscono e arriva nella Casa Marcella Bella

Lunedì 23 ottobre , in prima serata su Canale 5 , andrà in onda il settimo appuntamento con il " Grande Fratello Vip ". Prevista l'entrata nella Casa di Marcella Bella che farà un duetto musicale con Cristiano Malgioglio . Ma chi uscirà tra i due nomianti, Jeremias e Veronica ? Nell'attesa, la stessa Veronica si è confrontata con Luca per chiarirsi su alcune questioni. "Questa settimana mi sei sembrata diversa, eri troppo condizionata", le ha detto l'ex tronista.

Il confronto tra i due è avvenuto in sauna. Veronica ha rivelato che qualcosa è cambiato dopo essere finita in Nomination, avendo compreso di essere sulla strada sbagliata: "Mi sono fossilizzata su situazioni alle quali di solito non do peso. Ero entrata in un tunnel".



La pallavolista ha anche ammesso a Luca di aver avvertito un certo distacco nei suoi confronti: “Mi sono sentita aggredita in alcune situazioni. Ci sono rimasta male". Dopo il chiarimento i due si sono ripromessi di ripartire da zero, nel caso in cui Veronica dovesse rimanere in Casa...