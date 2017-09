19 settembre 2017 01:05 "Grande Fratello Vip": Carla è eliminata, in nomination Lorenzo e Serena La modella esce di scena, questa settimana il Gf mette in sfida un uomo e una donna: ascolti al top per la seconda puntata con oltre 4 milioni e 300 mila spettatori

Seconda puntata serale per il "Grande Fratello Vip", il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Il televoto ha decretato che è Carla la prima inquilina che deve abbandonare la Casa. In sfida questa settimana ci sono invece Lorenzo Flaherty e Serena Grandi. Scompiglio per l'ingresso di Raoul Bova nella Casa per aiutare i Vip con le poesie, ma la sua è solo una visita temporanea...

IL GFVIP "APRE LE GABBIE" - Inizia la seconda puntata e i Vip si possono finalmente riunire, tra baci e abbracci. I concorrenti la scorsa settimana sono stati divisi tra la Casa Comoda e la Stazione di Tristopoli. Mentre i primi hanno fatto la fame e hanno dormito scomodi, i secondi se la sono spassata tra sushi e piscina. Ma Cristiano, per far invidia ai più fortunati, attraverso la tapparella ha inventato un sacco di bugie su quello che accadeva in Stazione.



SIMONA LA PADRONA - La Izzo mette bocca su qualsiasi cosa e i suoi compagni di avventura ormai non la sopportano più. Tra critiche, polemiche e rimbrotti continui Simona ne ha proprio per tutti. Alfonso però prova a difenderla: "Offre sempre spunti di discussioni, anche se è un po' pesante da sopportare".

LA PRIMA ELIMINATA E' CARLA - La storia d'amore con Jeremias non è bastata per salvarla e il pubblico l'ha eliminata con ben 2 milioni di voti. La modella potrebbe però rientrare in gioco se trovasse il fortunato "biglietto di ritorno". In studio apre la busta ma non è quella fortunata: è eliminata.



RAOUL BOVA E' IL NUOVO CONCORRENTE? SOLO UNO SCHERZO! - L'attore entra nella Casa e sono tutti molto felici, in particolare Simona. Tocca a lui aiutare Carmen Di Pietro e Cristiano Malgioglio a declamare le poesie: la prova è superata e i Vip conquistano il premio. A Bova anche il compito di scegliere due persone che, per quattro settimane, vivranno a Tristopoli: sono Cristiano e Serena... ma è tutto uno scherzo!

IL DRAMMA DI GIULIA - Dentro la Casa la De Lellis ha aperto il suo cuore. Durante il terremoto di Amatrice ha perso la zia sotto le macerie, mentre lo zio e i cugini sono riusciti a sopravvivere. "Adesso la mia famiglia sta bene, abbiamo condiviso il dolore nel migliore dei modi" le parole di Giulia. Il cugino Mattia è venuto a trovarla nella Casa, per salutarla e darle coraggio, mentre in studio c'è lo zio che ha colto l'occasione per ringraziare chi l'ha aiutato in un momento difficile.



LA FRAGILITA' DI JEREMIAS - Jeremias ricorda il nonno argentino, scomparso qualche anno fa proprio mentre Belen si sposava in Italia: "Ci ha cresciuto tutti, era speciale per noi". Il ragazzo è anche molto legato a Cecilia, che gli ha fatto da seconda mamma e mentre l'abbraccia scoppia a piangere. "Loro sono una coppia fantastica" il commento di Signorini "Mi piace che pianga per il nonno e che ami la sorella come la sua vita".

CAMBIO DI CASE - I due gruppi si invertono: chi viveva nella Stazione andrà nella Casa comoda e viceversa. Cristiano è contento della decisione: "Devono dormire sulle rotaie. Questo è il più bel regalo che poteva fare il Grande Fratello".



AIDA ENTRA NEL CLUB - Cecilia e Aida si sfidano per il titolo di capitano con un duello nelle vasche. A spuntarla è Aida che diventa così il capitano della settimana e potrà accedere al "Club", una zona esclusiva della Casa da cui può spiare gli altri inquilini e scoprire ben quattro nomination dei compagni. Non potrà però svelare niente a nessuno e la sua nomination varrà doppio. Decide di invitare nel suo privè Cristiano per passare una notte insieme.



GIANLUCA E LE DONNE - Gianluca ha una debolezza dentro la Casa: le donne. La sua passione è Aida Yespica, ma anche Ivana gli fa un certo effetto. Ma di single per lui si propone solo Malgioglio...



SERENA E LORENZO NOMINATI - Gli Stazionati devono nominare solo gli uomini, a viso aperto: in sfida va Lorenzo Flaherty. Nella Casa, i "ricchi" devono invece mandare in nomination solo le donne. Con sei voti è Serena Grandi ad andare in nomination contro Lorenzo.