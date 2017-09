"Grande Fratello Vip", coccole a letto tra Jeremias Rodriguez e la modella Carla

Al "Grande Fratello Vip" cresce l'intesa tra Jeremias Rodriguez e Carla Cruz. I due si scambiano coccole e baci, a letto, come due piccioncini. C'è un solo problema: la modella è in nomination con Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Ivana Mrazova e Luca Onestini. Chi uscirà? Lo scopriremo il 18 settembre in prima serata su Canale 5. Nella Casa ci sarà un grande sorpresa: traslocherà Raoul Bova.