Matteo Gentili scopre la fine della storia Di Benedetto-Monte: "Non sono cose che mi riguardano"

Si parla ancora d'amore al Grande Fratello 15. In questi giorni è scoppiata la passione tra Alessia Prete e Matteo Gentili, ma Paola Di Benedetto, ex del concorrente, ha da poco dichiarato la fine della sua storia con Francesco Monte. Alessia ha modo di parlare con Barbara d'Urso da sola e scopre la notizia attraverso una busta. La conduttrice mette la ragazza davanti a una scelta: strapparla tenendo per sé questa informazione o raccontare tutto a Matteo.



Alessia dice di non temere Paola, perché Matteo le ha dato tante dimostrazioni, ma tituba un po'. Simona Izzo e Cristiano Malgioglio la spingono a non avere paura e ad affrontare la cosa. La giovane torinese, dopo qualche minuto, si convince: "Potrebbe essere l'ultima dimostrazione di cui ho bisogno". Dopo aver raggiunto Matteo in salotto gli rivela tutto. "Non sono cose che mi riguardano", dice il calciatore, che mostra indifferenza. "A prescindere da Alessia non sarei mai tornato con Paola, perché penso che non mi meriti. Ha fatto le sue scelte. Io spero di potermi godere la vita con questa fantastica ragazza".