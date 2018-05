Grande Fratello 15, Matteo: "Con Alessia ci cerchiamo"

Chiacchiere tra uomini al Grande Fratello. Sembra che a Matteo piacciano le more. L'ex di Paola Di Benedetto parla con Luigi del rapporto che sta nascendo con Alessia e ammette: "Giochiamo, ci cerchiamo, è inevitabile. Non so come andranno le cose". Matteo sembra confuso sul suo futuro amoroso. Favoloso esprime la sua opinione sul possibile flirt: "Secondo me voi due non siete due persone che possano farsi travolgere". Non ci resta che attendere: nascerà l'amore o solo una bella amicizia?