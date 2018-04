La quindicesima edizione del Grande Fratello ha avuto inizio e le sorprese non si sono fatte attendere. Il primo concorrente ad entrare nella Casa è Danilo, single, a cui Barbara d'Urso ha riservato una sorpresa speciale: Aida Yespica in costume da bagno. La showgirl, dopo una veloce doccia, si è tuffata in piscina per essere "salvata" da Danilo che non ha aspettato un secondo a buttarsi in acqua con lei. Un inizio, davvero, scoppiettante.